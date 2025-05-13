Новый папа римский продолжит курс на объединение с Фанаром

Новый папа римский Лев XIV приедет в Турцию, чтобы совместно с Фанаром отметить 1700-летие Первого Вселенского собора. Об этом он сказал журналистам.

Мероприятия намечены на конец мая и начало июня. Как пишет "Правблог", новый папа показал, что он продолжает курс Франциска на объединение с Фанаром и ориентированными на него Элладской, Кипрской и Александрийской церквями. Приехать в Турцию собирался Франциск.

Процесс взаимного сближения Ватикана с Фанаром был запущен еще в начале 1960-х, с тех пор оно углубляется, анонсировано совместное празднование Пасхи. Оно может быть объявлено уже по случаю 1700-летия Первого Вселенского собора. При этом, согласно документам Ватикана и Фанара, объединение двух церквей должно произойти при формальном сохранении каждой из них, но при признании первенства Ватикана.

