13 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле начинают судить мать, бросившую младенца на скамейке в мороз

В Нижнем Тагиле суд приступает к рассмотрению дела жительницы города Алены Добрыниной, обвиняемой в покушении на убийство младенца.

4 марта на улице Красноармейская на скамейке был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в одеяло. Он едва не погиб на морозе, но жизнь младенца удалось спасти. Вскоре силовики вышли на его мать – ей оказалась местная жительница по имени Алена. Добрыниной было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов". Ее поместили под арест.

Алена Добрынина в суде(2025)|Фото: Ленинский районный суд города Нижний Тагил

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что женщина скрывала от родных свою беременность. В тот день, находясь в квартире дома в Нижнем Тагиле, она самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. После этого мать завернула ребенка в одеяло, вынесла его на улицу и положила на скамейку.

К счастью, мальчик не погиб: его обнаружил мужчина, который пошел на работу и увидел сверток у подъезда. Он сообщил о своей находке в полицию и "скорую помощь".

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело Добрыниной рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Ранее в полиции отмечали, что обвиняемая в прошлом уже была судима, в том числе за убийство, и еще в 2018 году была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. Найти ее удалось с помощью ДНК.

Теги: младенец, мать, суд, мороз, Нижний Тагил


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Ранее 08.03.2025 12:25 Мск На Урале с помощью ДНК нашли мать, оставившую ребёнка на скамейке в Нижнем Тагиле
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