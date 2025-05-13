В Нижнем Тагиле начинают судить мать, бросившую младенца на скамейке в мороз

В Нижнем Тагиле суд приступает к рассмотрению дела жительницы города Алены Добрыниной, обвиняемой в покушении на убийство младенца.

4 марта на улице Красноармейская на скамейке был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в одеяло. Он едва не погиб на морозе, но жизнь младенца удалось спасти. Вскоре силовики вышли на его мать – ей оказалась местная жительница по имени Алена. Добрыниной было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов". Ее поместили под арест.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что женщина скрывала от родных свою беременность. В тот день, находясь в квартире дома в Нижнем Тагиле, она самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. После этого мать завернула ребенка в одеяло, вынесла его на улицу и положила на скамейку.

К счастью, мальчик не погиб: его обнаружил мужчина, который пошел на работу и увидел сверток у подъезда. Он сообщил о своей находке в полицию и "скорую помощь".

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело Добрыниной рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Ранее в полиции отмечали, что обвиняемая в прошлом уже была судима, в том числе за убийство, и еще в 2018 году была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. Найти ее удалось с помощью ДНК.