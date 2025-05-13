Власти Приморья ищут китайцев для строительства заводов по переработке мусора

Власти Приморского края ищут в Китае инвесторов для строительства заводов по переработке мусора. Предприятия могут возвести во Владивостоке и Уссурийске.

Одной из компаний, которая может вложиться в проект, является "Канхэн" из Шанхая. С делегацией промышленников из Поднебесной встретились вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий и иные руководители.

"Мы изучаем предложения, финансовые модели китайских компаний. Наша делегация знакомилась с опытом компаний, работающих в этой сфере, во время поездки в Китай. Сейчас общая задача – выбрать производство, отвечающее экологическим требованиям. Новые заводы позволят свести к минимуму захоронение мусора, избавиться от свалок", - сказал Малюшицкий.

Определены две площадки для размещения таких заводов во Владивостоке и Уссурийске. Сейчас территории оценивают инвестиционные компании из Китая, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.