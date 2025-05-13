В тюменском лагере "Ребячья республика" прошел телемост с ребятами из других стран

Телемост с представителями молодежных организаций из других стран провели в тюменском лагере "Ребячья республика", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках профильной "Смены Первых" по направлению "Дипломатия и международные отношения" в детском лагере состоялся уникальный телемост с представителями Международной ассоциации детских организаций.

Юные дипломаты поделились друг с другом опытом деятельности детских и молодежных объединений разных стран – о свей работе рассказали представители Абхазии, Кыргызстана, Казахстана, Приднестровской Молдавской Республики, Венгрии и Русского дома во Франции.

Важным гостем встречи стал участник Международного клуба дружбы Тюменской области Рупандран Буджапалам Рутиракотти – студент ТюмГУ из Индии. Он рассказал о работе клуба и о том, почему выбрал Россию для обучения.

Модерировала встречу заместитель руководителя дирекции международных проектов Движения Первых Мария Раевская. В завершении телемоста Мария предложила ребятам помощь в реализации их идей и проектов.

Напомним, в летней оздоровительной кампании 2025 года будет задействовано 19 загородных лагерей. В прошлом году их было 18. В этом году возвращается к работе центр "Снежинка". В Тюменской области в этом году сохранились все программы льготных путевок. Их могут получить: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети-инвалиды и дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных семей); дети из семей участников СВО.