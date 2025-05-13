Посольство РФ в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале посольства РФ в Алжире.

"9 мая посол Российской Федерации в Алжире [Алексей] Соломатин, военный атташе Посольства, старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты посольства возложили венки на могилу советского солдата И. Остапченко", — говорится в сообщении.

Имя генерала Суровикина в публикации не фигурирует, но на фотографии, которая опубликована в Telegram-канале посольства, он присутствует. Заметно, что он довольно сильно похудел.

После так называемого "пригожинского марша" 24 июня 2023 года Суровикин перестал появляться на публике. С сайта Минобороны России исчезли упоминания о генерале. В конце августа стало известно, что Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами. При этом генерал также был заместителем командующего Объединенной группировкой войск СВО. Ходили самые разные слухи о его судьбе - от помещения в СИЗО или под домашний арест до назначения на новую должность в ВС РФ.

В середине сентября 2023 года Суровикин в составе "высокопоставленной российской делегации" посетил мечеть в Алжире, из чего был сделан вывод, что генерал, возможно, получил новое назначение.