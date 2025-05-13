Европейские лидеры готовы подождать с санкциями до переговоров Киева и Москвы

Европейские лидеры готовы дождаться результатов возможной встречи президентов России и Украины в Турции, прежде чем подтолкнуть США к объявлению новых санкций в отношении Москвы, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам инсайдеров, в понедельник – после переговоров между дипломатами США и Европы – стало ясно, что администрация Белого дома хочет предоставить Москве и Киеву возможность для проведения переговоров.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры призовут президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы, добавляют инсайдеры.