Представления россиян о браке изменились

ВЦИОМ провел опрос, посвященный представлениям россиян о браке и детях, и сравнил результаты с 2005 годом. Оказалось, что за 20 лет представления заметно изменились.

Наблюдается сдвиг от традиционных оснований вступления в брак в сторону индивидуализации брачных мотивов. При этом можно заметить внешний парадокс. С одной стороны, очень сильно снизилась доля тех, кто считает, что в брак вступают для продолжения рода (2005 год — 39%, 2025 год — 25%). То есть происходит отделение родительства от брака. С другой стороны, в три раза выросла популярность ответа "в соответствии с религиозными и национальными традициями, потому что так принято" — с 5% до 16%. Причем больше всего у молодежи, у которой брак почти не связан с рождением детей. Возможно, это связано с увеличением доли мигрантов из мусульманских стран и деградацией брачных представлений у коренного населения. ВЦИОМ этим вопросом не задается. Но отмечает, что брак теряет для россиян смысл создания семьи и рождения детей. Что является для демографии очень тревожным звонком.

Среди молодежи до 24 лет 16% считают, что женщине лучше всего вообще не рожать детей. В то же время желаемое число детей у молодежи почти не отличается от других возрастов и составляет около 3, в то время как в 2005 году было 2,3. Ожидаемое же число детей у молодежи составило 2,4, что тоже совпадает с более старшими возрастами. К слову, в 2005 году было 1,9. Однако либеральное отношение к браку и материальные трудности в значительной степени нивелируют эти установки, так что реальная рождаемость уже несколько лет составляет всего 1,4 ребенка на женщину.

Эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак подчеркивает, что есть противоречие: репродуктивные установки усиливаются, но одновременно с этим институт брака ослабевает. Для государственной политики это новый вызов. Ценностные установки россиян вроде бы движутся в благоприятном направлении, но чтобы эти желания воплотились, требуется создавать условия.