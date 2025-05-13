13 Мая 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

На объектах городской среды в Оренбуржье начались работы по благоустройству

Подрядные организации приступили к благоустройству 13 общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы начались в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Ясном, Акбулаке, Нежинке, Бугуруслане, Гае, Кувандыке, Сорочинске и Медногорске.

В этом году в Оренбуржье благодаря нацпроекту современными и комфортными станут 18 общественных пространств в 16 муниципалитетах. В том числе 14 объектов, победивших по итогам рейтингового голосования 2024 г. Один из них – Центральный парк в Орске. Подрядчик демонтирует асфальтовое покрытие на центральной аллее и на входе в парк. Обновление общественного пространства планируется провести в несколько этапов.

На I этапе реконструкции планируется обновить центральную аллею, детскую площадку, расширить парковку на входе в парк. Уложить новый асфальт, тротуарную плитку на входной группе и по центральной аллее, заменить освещение. В детской зоне установят современные игровые элементы и уложат специальное травмобезопасное покрытие. На продолжение благоустройства парка могут повлиять сами жители города. Сейчас Центральный парк участвует во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства.

Благоустройство Оренбургской области(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Всего за время реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который теперь входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в Орске с 2017 г. вторую жизнь обрели парки "Северный", "Строителей", "Пищевик", Сад Шевченко, Сквер Богдана Хмельницкого, благоустроено порядка 20 дворовых территорий.

Выбрать, какие объекты будут благоустроены в 2026 г., может каждый оренбуржец старше 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и до 12 июня отдать свой голос за один из проектов. Свой выбор сделали уже 85 тыс. жителей области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Благоустройство Оренбургской области(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Теги: Благоустройство, парк, сквер


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