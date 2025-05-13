На объектах городской среды в Оренбуржье начались работы по благоустройству

Подрядные организации приступили к благоустройству 13 общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы начались в Оренбурге, Новотроицке, Орске, Ясном, Акбулаке, Нежинке, Бугуруслане, Гае, Кувандыке, Сорочинске и Медногорске.

В этом году в Оренбуржье благодаря нацпроекту современными и комфортными станут 18 общественных пространств в 16 муниципалитетах. В том числе 14 объектов, победивших по итогам рейтингового голосования 2024 г. Один из них – Центральный парк в Орске. Подрядчик демонтирует асфальтовое покрытие на центральной аллее и на входе в парк. Обновление общественного пространства планируется провести в несколько этапов.

На I этапе реконструкции планируется обновить центральную аллею, детскую площадку, расширить парковку на входе в парк. Уложить новый асфальт, тротуарную плитку на входной группе и по центральной аллее, заменить освещение. В детской зоне установят современные игровые элементы и уложат специальное травмобезопасное покрытие. На продолжение благоустройства парка могут повлиять сами жители города. Сейчас Центральный парк участвует во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства.

Всего за время реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который теперь входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в Орске с 2017 г. вторую жизнь обрели парки "Северный", "Строителей", "Пищевик", Сад Шевченко, Сквер Богдана Хмельницкого, благоустроено порядка 20 дворовых территорий.

Выбрать, какие объекты будут благоустроены в 2026 г., может каждый оренбуржец старше 14 лет. Для этого нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru и до 12 июня отдать свой голос за один из проектов. Свой выбор сделали уже 85 тыс. жителей области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.