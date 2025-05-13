Глава минпромторга Новосибирской области попал под "уголовку"

Министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрею Гончарову вменили превышение полномочий.

По версии следствия, в мае 2023 – январе 2024 гг. чиновник уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту. После этого он незаконно заплатил одному ООО 95 млн руб.

Также под следствие попали руководители коммерческой организации – им вменяют мошенничество, сообщает прокуратура Новосибирской области.