Кравцов обманул. Учителям предельную нагрузку не ограничили

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал приказ о продолжительности рабочего времени педагогических работников, в котором обещал установить предельную нагрузку на учителей в размере 1,4 ставки. Обещание выполнено не было. В приказе о предельной нагрузке на учителей не говорится ничего.

Приказ был подписан еще 4 апреля, хотя вышел лишь на днях. То есть, говоря о том, что своим приказом он ограничивает предельную нагрузку, Кравцов уже знал, что в приказе этого нет. Документ устанавливает только предел для преподавателей СПО — 1440 часов, или две ставки. Для школьных учителей недельная нагрузка составляет 18 часов. Больше не сказано ничего.

При этом приказ снова закрепил "педагогическое рабство": за переработку учителям будут платить не по повышенному тарифу, а по обычному. Пункт 18 звучит так: "За педагогическую работу или учебную нагрузку, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактическому объему педагогической работы или фактическому объему учебной нагрузки".

Профсоюз "Учитель" обращался в Минтруд и Минздрав с просьбой сообщить, было ли согласование с ними этого проекта приказа. Потому что, согласно Постановлению Правительства от 10.12.2002 №877, режим рабочего времени и времени отдыха учителей необходимо согласовывать с Минтруда и Минздравом. О результатах ничего неизвестно.

В приказе закреплена норма, противоречащая Трудовому кодексу, который устанавливает, что сверхурочная работа оплачивается по повышенному тарифу: первые два часа — в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном. Причем это нужно считать не от ставки, как делает Минпрос, а от зарплаты, что недавно было закреплено в Трудовом кодексе. То есть дискриминация учителей носит двойной характер: их труд сверх нормы оплачивается как обычный и это делается пропорционально ставке, а не зарплате, в ставка (оклад) в большинстве регионов до сих пор ниже МРОТ. В результате учителя в большинстве регионов получают за ставку жалкие 25-30 тысяч рублей.

В конце апреля в Минпросе заявили, что средний объем учебной нагрузки по должности "учитель" в России должен был быть ограничен 1,44 ставки (25,99 часа). Это будто бы следует из приказа ведомства от 9 октября 2024 года №704. Однако в приказе об этом ничего не говорится. Кроме того, какой смысл ограничивать среднюю нагрузку? К слову, она составляет сейчас около 1,6 ставки.

Учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова назвала Кравцова "министром, научившим страну лжи".