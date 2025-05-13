Кравцов обманул. Учителям предельную нагрузку не ограничили

13 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов обманул. Учителям предельную нагрузку не ограничили

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал приказ о продолжительности рабочего времени педагогических работников, в котором обещал установить предельную нагрузку на учителей в размере 1,4 ставки. Обещание выполнено не было. В приказе о предельной нагрузке на учителей не говорится ничего.
Читайте также:

Приказ был подписан еще 4 апреля, хотя вышел лишь на днях. То есть, говоря о том, что своим приказом он ограничивает предельную нагрузку, Кравцов уже знал, что в приказе этого нет. Документ устанавливает только предел для преподавателей СПО — 1440 часов, или две ставки. Для школьных учителей недельная нагрузка составляет 18 часов. Больше не сказано ничего.

При этом приказ снова закрепил "педагогическое рабство": за переработку учителям будут платить не по повышенному тарифу, а по обычному. Пункт 18 звучит так: "За педагогическую работу или учебную нагрузку, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактическому объему педагогической работы или фактическому объему учебной нагрузки".

Профсоюз "Учитель" обращался в Минтруд и Минздрав с просьбой сообщить, было ли согласование с ними этого проекта приказа. Потому что, согласно Постановлению Правительства от 10.12.2002 №877, режим рабочего времени и времени отдыха учителей необходимо согласовывать с Минтруда и Минздравом. О результатах ничего неизвестно.

В приказе закреплена норма, противоречащая Трудовому кодексу, который устанавливает, что сверхурочная работа оплачивается по повышенному тарифу: первые два часа — в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном. Причем это нужно считать не от ставки, как делает Минпрос, а от зарплаты, что недавно было закреплено в Трудовом кодексе. То есть дискриминация учителей носит двойной характер: их труд сверх нормы оплачивается как обычный и это делается пропорционально ставке, а не зарплате, в ставка (оклад) в большинстве регионов до сих пор ниже МРОТ. В результате учителя в большинстве регионов получают за ставку жалкие 25-30 тысяч рублей.

В конце апреля в Минпросе заявили, что средний объем учебной нагрузки по должности "учитель" в России должен был быть ограничен 1,44 ставки (25,99 часа). Это будто бы следует из приказа ведомства от 9 октября 2024 года №704. Однако в приказе об этом ничего не говорится. Кроме того, какой смысл ограничивать среднюю нагрузку? К слову, она составляет сейчас около 1,6 ставки.

Учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова назвала Кравцова "министром, научившим страну лжи".

Теги: кравцов, учителя, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети