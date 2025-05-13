Совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал российскую сторону ответственной за крушение рейса MH17 в 2014 году.

Утверждается, что совет ИКАО обвинил Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

В заявлении говорится, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, передает RT.

В 2024 году российские власти представили ИКАО доказательства о непричастности к крушению авиалайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Как сообщил старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис, предоставленные доказательства и материалы свидетельствуют об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против РФ в причастности к данной авиакатастрофе. Он указал, что российская сторона не ожидает правомерного решения Совета ИКАО, в котором доминируют государства коллективного Запада.