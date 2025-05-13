13 Мая 2025
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: АО &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

АО "Транснефть – Сибирь" провело комплекс работ по повышению надежности объектов в трех регионах 

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Как сообщили в пресс-службе компании, мероприятия проводились в период плановой остановки работы семи магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты выполнили комплекс работ по подключению нового участка МН Сургут – Полоцк протяженностью 3,5 км (ХМАО-Югра). Замена линейной части МН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

На НПС "Аремзяны-2" и "Уват-3" выполнены работы по отключению от технологических трубопроводов по одному магистральному насосному агрегату с целью последующей замены на новое оборудование. Работы по модернизации насосного оборудования НПС проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Новое насосное оборудование, планируемое к монтажу, – российского производства, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. 

На ЛПДС "Каркатеевы" выполнены работы по отключению от технологических трубопроводов резервуара для нефти для последующего демонтажа и строительства на его месте новой емкости. Решение о возведении нового резервуара принято на основании Концепции развития НПС с резервуарными парками.

Кроме того, на линейной части и нефтеперекачивающих станциях проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. В том числе на НППС "Тюмень" специалисты провели замену и подключение управляющих задвижек на технологических трубопроводах одного из резервуаров, предназначенных для нефтепродукта. 

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, подчеркнули в компании. Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты функционируют в штатном режиме.

Теги: Транснефть – Сибирь,


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