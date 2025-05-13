13 Мая 2025
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: Дмитрий Степанцов

Погода не смогла помешать проведению Кубка RCC Extreme в Челябинске

В минувшее воскресенье, 11 мая, на площадке у ледовой арены "Трактор" в Челябинске прошел Кубок города RCC Extreme. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, турнир дал старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года.

Спортивное событие, организованное Русской медной компанией, было долгожданным для всех любителей экстрима, и даже погодные условия не смогли сбить настрой на пути к медалям. В этот день спортсмены из разных регионов России вышли на площадку, чтобы продемонстрировать уровень подготовки и профессионализма. Участники боролись за титул лучших в дисциплинах: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Я занимаюсь скейтбордингом уже девять лет, перепробовал множество дисциплин, но именно эта зацепила меня больше всего. Стараюсь как можно чаще участвовать в соревнованиях и выезжать за пределы Свердловской области. Контест RCC Extreme – отличная возможность проявить себя, сравнить уровень подготовки райдеров из других городов и просто пообщаться с ребятами. Каждое такое событие это не только соревнование, но и возможность завести новые знакомства и обменяться опытом", - рассказал скейтбордист Денис Пак.

На мероприятии зрителей ждали не только захватывающие контесты, но и полное погружение в атмосферу уличной культуры благодаря тем активностям, которые были доступны для всех желающих.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

"В этом году у нас уникальная история проведения соревнований. Мы решили собрать все уличные культуры вместе на площадке скейт-парка RCC Extreme. У любого желающего была возможность попробовать себя в направлениях граффити, кастомайзинга и даже почувствовать себя настоящим стритовым баскетболистом. Погода, конечно, несколько скорректировала наши намерения в плане проведения контеста именно в зоне стрит и эйр, но мы переориентировали спортсменов на другой, более безопасный формат, и ребята продолжили участие и борьбу за медали Кубка города Челябинска RCC Extreme. Несмотря на сюрпризы погоды, многие спортсмены проявили характер и стойкость на пути к победе", - отметила менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Также в этом году впервые прошел турнир по баскетболу 3 на 3 при поддержке Федерации баскетбола Челябинской области и спортивного комплекса "РМК-Арена". На корте юные спортсмены боролись за медали в своих возрастных категориях. Команды Stella (Челябинск), Decepticons (Челябинск) и "Искра" (Снежинск) показали лучшие результаты, заняв места на пьедестале почета. Зрители стали свидетелями бескомпромиссной борьбы за каждый мяч и стремления показать свой индивидуальный стиль на площадке.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Следующий контест RCC Extreme пройдет 1 июня в cкейт-парке в Екатеринбурге.

Теги: RCC Extreme, Кубок, погода, Челябинск


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