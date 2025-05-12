Зеленский: Мы готовы к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - написал в своём telegram-канале Зеленский после разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, Киев и его европейские партнеры предлагают сначала заключить перемирие без предварительных условий на 30 дней, в течение которых устроить и прямые российско-украинские переговоры. Москва предлагает сначала провести переговоры, в ходе которых, возможно, удастся договориться о перемирии. 11 мая Зеленский написал в своем Telegram-канале, что ждёт начала перемирия в понедельник, 12 мая, а уже 15 мая "будет ждать" Владимира Путина в Турции.