Умерла вдова режиссёра Гайдая Нина Гребешкова

Союз кинематографистов сообщил о заслуженной артистки России, вдовы режиссёра Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Ей было 94 года.

Умерла артистка 10 мая. В творческой биографии актрисы – около 130 киноролей, но зрители больше всего полюбили роли в кинокартинах её мужа, режиссёра Леонида Гайдая. Это строгая врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"; Надежда – жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука"; Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев"; Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!"; тётя Клава в фильме "Спортлото-82" и многие другие. Гребешковой было 94 года.

Внучка актрисы Ольга Худякова сообщила ТАСС, что похоронят актрису 14 мая на Кунцевском кладбище.

"Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать", - сказала она.

Отвечая на вопрос о причине смерти, внучка артистки отметила, что Гребешкова не болела. Причиной смерти Худякова назвала "возраст".