Гладков: Некоторые жители нарочно выставляют машины под обстрелы – для компенсации

В сети обсуждают слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о жителях, которые нарочно подставляют машины под обстрелы, чтобы получить компенсацию.

Об этом глава региона заявил на совещании правительства, прошедшем 11 мая. Видео есть в официальных соцсетях администрации области.

Гладков также заявил, что некоторые люди пишут заявление на отселение из-за обстрелов, но на самом деле просто хотят улучшить жилплощадь за счет государства.

"Сам слышал разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда ни деть, ни продать. По домовым обходам у меня просьба — требовать убирать личный транспорт в гаражи", - сказал губернатор.