Суд отправил в СИЗО Мусаева, напавшего 9 мая на женщину-курьера в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю Тимуру Мусаеву, обвиняемому по ч.1 ст. 213 УК РФ.

По версии следствия, 9 мая этого года мужчина напал на женщину-курьера у ТРЦ Veer Mall. Сначала он высказал в ее адрес угрозы, а после нанес не менее 2 ударов руками в область лица и головы.

Свою вину Мусаев признал частично, сказав, что вспылил. Тем не менее, как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство настояло на заключении под стражу, так как есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также принять меры к сокрытию доказательств, не обнаруженных до настоящего времени, оказать давление на потерпевшего и свидетелей, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

По решению суда, Тимур Мусаев отправится в СИЗО, где пробудет до 9 июля 2025 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.