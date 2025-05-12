Правительство утвердило Концепцию устойчивого развития КМНС

Правительство России утвердило Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. Распоряжение об утверждении Концепции подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ начнет действовать с 1 января 2026 года.

Главные цели актуализированной концепции – экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры. Новый вектор работы – поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве. Это означает создание раскладок клавиатуры, электронных словарей, онлайн-переводчиков и поисковых систем.Будет оказываться содействие деятельности театров и народных коллективов, использующих в представлениях родные языки.

Поддержку от государства получат фундаментальные и прикладные научные исследования в области истории, культуры, этнографии малочисленных народов.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области, 164 представителя коренных малочисленных народов Севера и приравненных к ним лиц живут в Уватском районе Тюменской области. 70 из них — в труднодоступных и удаленных местностях — стойбищах. В регионе создан и работает Совет представителей коренных малочисленных народов Севера, на котором на постоянной основе обсуждаются актуальные вопросы по сохранению этнокультурной идентичности. Курирует работу комитет по делам национальностей Тюменской области.