Кремль считает Трампа сторонником проведения переговоров в Стамбуле

Язык ультиматумов для России неприемлем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя требования европейских стран и Киева о прекращении огня на 30 дней без предварительных условий.

"Такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - заявил журналистам Песков.

Он добавил, что Владимир Путин "четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий", поэтому "Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса".

Песков добавил, что "подход России о переговорах разделяют лидеры СНГ, БРИКС и ряда других стран".

Также в Кремле считают, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение о переговорах в Стамбуле.

Песков не сказал, готов ли сам Путин участвовать в переговорах, как того хочет президент Украины Владимир Зеленский.