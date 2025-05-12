В Екатеринбурге закроют улицы для проведения всероссийского забега

В Екатеринбурге движение по некоторым улицам Новокольцовского будет закрыто ради всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первое ограничение на время подготовки распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (участок от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Проехать по ней будет нельзя с 10:00 22 мая до 25 мая. При этом нечетная сторона останется открытой.

А 24 мая для проведения забега с 7:00 до 14:30 закроют сразу ряд улиц:

Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);

улицу Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);

Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);

улицу 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).

Как добавили в мэрии, также на время перекрытий будут изменены маршруты общественного транспорта. Более подробная информация об этом появится чуть позже.