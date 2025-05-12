Mazda представила бренд, созданный специально для России

Японский автоконцерн Mazda представил в России новый бренд комплектующих – MZD. Под этой маркой специально для Российского рынка будут поставляться запчасти и расходники, "в полной мере соответствующих качеству и характеристикам оригинальной продукции", передает РБК-Авто.

Официально автомобили японской марки сейчас в России не продаются: производитель ушел из страны после начала СВО. По схеме параллельного импорта в Россию завозятся Mazda 6, EZ-6, CX-5, CX-30, CX-50, CX-60 и CX-90.

MZD будет представлена моторными маслами, тормозными и трансмиссионными жидкостями, фильтрами и аккумуляторами.