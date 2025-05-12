Георгий Филимонов сообщил о приобретении очередной партии современной техники для Госветслужбы Вологодской области

Приобретенное современное оборудование позволит специалистам ветеринарии быстрее и эффективнее ликвидировать эпизоотические вспышки даже в самых отдаленных населенных пунктах региона.

«В этом году выделили более 38 миллионов рублей на закупку техники и оборудования для областной Госветслужбы. На эти средства приобрели современную дезинфекционную установку «Аист», санпропускник и пост ветеринарного контроля. Продолжаем создавать комфортные условия для труда и профессионального развития наших ветеринарных врачей. От их работы напрямую зависит эпизоотическое благополучие и продовольственная безопасность всего региона», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Дезустановка «Аист» стала уже второй в техпарке областной Госветслужбы. Агрегат сконструирован на базе дизельной Газели Некст, его главная деталь - авиационная турбина, с помощью которой можно продезинфицировать любое сельскохозяйственное помещение буквально за считанные минуты.

Санпропускник и пост ветеринарного контроля представляют собой мобильные комплексы на колесах. В случае необходимости они могут быть доставлены в любую точку региона и помогут ветеринарным специалистам быстро и эффективно ликвидировать любые вспышки инфекции.

«Всего в этом году на укрепление инфраструктуры сферы ветеринарии предусмотрено 195 миллионов рублей. Планируем также отремонтировать восемь ветстанций, установить и оснастить современным оборудованием модульную ветстанцию в Никольске и модульную ветеринарную лабораторию в Череповце», – добавил Георгий Филимонов.

Модернизация и техническое переоснащение Государственной ветеринарной службы Вологодской области осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который был инициирован Президентом.