В майские праздники свердловчане 280 раз нарушили особый противопожарный режим

Свердловские сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции зафиксировали за майские праздники 280 нарушений особого противопожарного режима со стороны жителей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, люди выходили готовить еду в нестационарных мангалах в парках и на прибрежных территориях, хотя знали о введенных в регионе ограничениях. Патрульные группы провели более 2,7 тыс. профилактических рейдов, в ходе которых зафиксировали палы травы, огонь от которых мог перейти в лесной массив.

Так, особенно популярными местами для разведения костров и отдыха у мангала стали Карасье-Озерский лесной парк, правый берег Белоярского водохранилища, парк Лесоводов России и Оброшинский лесной парк. В каждом из случаев протокол о нарушении составлялся на месте.

Напомним, нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает штраф в размере 40-50 тыс. рублей для физических лиц, 60-90 тыс. - для должностных, и от 600 тыс. до 1 млн рублей - для юридических лиц.

В случае обнаружения возгорания, необходимо звонить по бесплатному телефону лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации - 112.