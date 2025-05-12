В Москве вынесли приговор членам Таганской ОПГ

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии и штрафу в 4 млн руб. Игоря Жирноклеева – криминального авторитета (известен в соответствующей среде как "Жирный"), возглавившего Таганскую ОПГ после смерти Григория Рабиновича (он же "Гриша Таганский"). Рабинович хоть и не дожил до приговора (умер в 2024 году в СИЗ "Матросская тишина"), но посмертно приговорен к конфискации имущества.

Другие члены одной из самых крупных ОПГ 90-х также приговорены к длительным срокам заключения.

Жирноклеева сочли причастным к организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна (он же "Дед Хасан") и адвоката Натальи Вавилиной. Также приговоры касались создания ОПГ и участия в ней, незаконного хранения оружия.