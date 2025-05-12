Apple может поднять цены на осеннюю линейку iPhone

Apple рассматривает возможность повышения цен на осеннюю линейку iPhone, сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, компания позиционирует повышение цен так, чтобы не связывать его напрямую с торговыми войнами и пошлинами на китайские товары (именно в Китае собирается большинство устройств Apple). Рост цен преподносится как следствие появления новых функций и дизайна, включая появление сверхтонкого корпуса смартфонов.

Ранее стало известно, что США и Китай договорились приостановить минимум на три месяца действие взаимных заградительных пошлин, тем не менее, пошлина все равно останется и будет влиять на стоимость китайских товаров.