Защита обжаловала арест экс-губернатора Курской области

В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

При этом, как отмечается информагентство, ранее в электронной картотеке судебных дел появилась пометка, что арест не был обжалован, а решение суда вступило в силу.

В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также ряда высокопоставленных чиновников и депутатов по делу о миллиардных хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.