В Екатеринбурге на месте аварийных малоэтажек в Пионерском появятся новые кварталы

"Атомстройкомплекс" возведет новые кварталы на месте аварийных малоэтажек в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, компания готовится приступить к строительству двух новых домов в квадрате улиц Вилонова – Раевского – Ирбитская – Данилы Зверева в составе жилого комплекса "Авангард 3.0". На сайте девелопера уже можно приобрести квартиры в первом доме комплекса, а жилплощади во втором доме доступны для предзаказа.

Новый ЖК появится вместо ветхого и аварийного жилья, которое "Атом" расселяет по договору развития застроенных территорий с 2011 года. За годы реализации проекта на этой площадке девелопер переселил из непригодных для жизни бараков общей площадью около 15 тысяч квадратных метров порядка 700 семей.

"Большую часть проектов мы реализуем на месте ветхого, аварийного жилья, частного сектора и устаревших производственных построек, за счет чего обновляем жилой фонд и делаем городскую среду удобнее, интереснее и безопаснее для проживания. Так, в рамках подготовки земельного участка для строительства нового квартала в Пионерском микрорайоне, с 2020 года мы расселили здесь 11 двухэтажных домов, из них в современные дома переехали 365 семей. Мы стараемся учесть пожелания каждого собственника и подобрать им комфортное жилье в удобном районе. Многие семьи получают квартиры в наших новостройках, в том числе, в тех же районах, где находилось их старое жилье", - рассказала руководитель группы по отселению компании "Атомстройкомплекс" Светлана Поздеева.

Еще порядка 270 семей ожидают переезда из устаревших построек Пионерского микрорайона общей площадью около 4800 квадратных метров в этом году. В будущем на этой территории появятся не только современные многоквартирные дома с закрытым двором и подземным паркингом, но и новая инфраструктура – магазины, предприятия сферы услуг, офисы. Такое преображение микрорайонов способствует повышению инвестиционной привлекательности Екатеринбурга, развитию бизнеса, появлению новых возможностей для населения.

"Атом" участвует в обновлении городского жилого фонда на протяжении 30 лет – с момента основания компании. Сегодня мало кто помнит, что в самом центре Екатеринбурга на улице Красноармейской некогда располагался частный сектор – расселив его, "Атом" реализовал здесь передовой квартал "Малаховский", благоустроил рядом пешеходное пространство.

Только по договорам развития застроенных территорий с 2011 года компания расселила более 50 аварийных домов общей площадью около 50 тысяч квадратных метров в микрорайонах Втузгородок, Широкая речка, Пионерский, Уралмаш и Эльмаш, улучшив условия проживания более 2 тысяч семей.