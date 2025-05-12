12 Мая 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге на месте аварийных малоэтажек в Пионерском появятся новые кварталы

"Атомстройкомплекс" возведет новые кварталы на месте аварийных малоэтажек в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, компания готовится приступить к строительству двух новых домов в квадрате улиц Вилонова – Раевского – Ирбитская – Данилы Зверева в составе жилого комплекса "Авангард 3.0". На сайте девелопера уже можно приобрести квартиры в первом доме комплекса, а жилплощади во втором доме доступны для предзаказа.

Новый ЖК появится вместо ветхого и аварийного жилья, которое "Атом" расселяет по договору развития застроенных территорий с 2011 года. За годы реализации проекта на этой площадке девелопер переселил из непригодных для жизни бараков общей площадью около 15 тысяч квадратных метров порядка 700 семей.

Новые дома в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Большую часть проектов мы реализуем на месте ветхого, аварийного жилья, частного сектора и устаревших производственных построек, за счет чего обновляем жилой фонд и делаем городскую среду удобнее, интереснее и безопаснее для проживания. Так, в рамках подготовки земельного участка для строительства нового квартала в Пионерском микрорайоне, с 2020 года мы расселили здесь 11 двухэтажных домов, из них в современные дома переехали 365 семей. Мы стараемся учесть пожелания каждого собственника и подобрать им комфортное жилье в удобном районе. Многие семьи получают квартиры в наших новостройках, в том числе, в тех же районах, где находилось их старое жилье", - рассказала руководитель группы по отселению компании "Атомстройкомплекс" Светлана Поздеева.

Еще порядка 270 семей ожидают переезда из устаревших построек Пионерского микрорайона общей площадью около 4800 квадратных метров в этом году. В будущем на этой территории появятся не только современные многоквартирные дома с закрытым двором и подземным паркингом, но и новая инфраструктура – магазины, предприятия сферы услуг, офисы. Такое преображение микрорайонов способствует повышению инвестиционной привлекательности Екатеринбурга, развитию бизнеса, появлению новых возможностей для населения.

"Атом" участвует в обновлении городского жилого фонда на протяжении 30 лет – с момента основания компании. Сегодня мало кто помнит, что в самом центре Екатеринбурга на улице Красноармейской некогда располагался частный сектор – расселив его, "Атом" реализовал здесь передовой квартал "Малаховский", благоустроил рядом пешеходное пространство.

Только по договорам развития застроенных территорий с 2011 года компания расселила более 50 аварийных домов общей площадью около 50 тысяч квадратных метров в микрорайонах Втузгородок, Широкая речка, Пионерский, Уралмаш и Эльмаш, улучшив условия проживания более 2 тысяч семей.

Теги: кварталы, строительство, Екатеринбург


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