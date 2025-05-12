12 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Свердловскому участнику СВО почти два года не давали выплату за боевую награду

Участник СВО из Свердловской области не мог получить выплату за боевую награду, приказ по которой был подписан почти два года назад. О ситуации рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, мобилизованного из Краснотурьинска Сергея наградили медалью "За боевые отличия" еще в июле 2023 года. Однако никакой положенной за это выплаты боец так и не получил. В результате его жена пожаловалась Иванову, а тот направил запрос в военную прокуратуру ЦВО.

В ходе проверки нарушения прав участника СВО подтвердились.

"Хоть и через 21 месяц после подписания приказа, но выплату уже произвели, о чем мне сообщила сама заявительница", - отметил Максим Иванов.

Ранее депутат рассказывал о другом случае, когда боец-контрактник из Свердловской области бесследно исчез в зоне СВО. Из-за этого жена уральца месяцами не получает положенного ей по закону денежного довольствия.

Теги: награда, выплата, Иванов, медаль, СВО


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