Россия не будет хлопать дверью и жечь мосты в МОК и WADA – Минспорт РФ

Хлопать дверью и жечь мосты, не оплачивая членские взносы в МОК и WADA – это "ошибочный путь", считает министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

"Ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, а Олимпиада, чемпионаты мира и Европы остаются ключевыми спортивными событиями. Именно там выступают лучшие из лучших. И, например, Советский Союз, несмотря на все международные проблемы в период холодной войны, стабильно выступали на Олимпиаде, не отказывался от нее. Если мы откажемся, то уже через 1-2 поколения спортсменов уровень нашей подготовки заметно снизится и возвращение на мировую спортивную арену вряд ли будет триумфальным", - сообщил Дегтярев в интервью изданию "Херсонское агентство новостей".

Министр добавил, что его ведомства "системно работают над тем, чтобы наши спортсмены могли попадать на турниры любыми путями".

"Есть высокая уверенность, что членство Олимпийского комитета России будет восстановлено в МОК уже в ближайшей перспективе, а в 2028 году Россия сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом и гимном. Уже этим летом наши спортсмены поедут на Универсиаду в Германию — впервые за шесть лет", - отметил министр.