Операторов связи могут обязать отвечать за кражу мошенниками денег

Банки хотят сделать так, чтобы ответственность за кражу мошенниками денег у россиян несли не только они, но и операторы связи: если банк был предупрежден о подозрительном номере и осуществил перевод, средства возвращает он, а если не получил эту информацию, то оператор связи.

Банки описали такую свою идею в письме в Минцифры. Банкиры считают, что операторы должны выявлять телефонные звонки и сообщения от мошенников и направлять информацию банкам, а критерии, по которым их будут определять, выработает правительство. При этом операторы связи делить финансовую ответственность с банками не готовы, пишет "Ъ".

В марте выяснилось, что телефонные мошенники придумали новый способ, как выманить деньги у россиян. Используя различные предлоги, аферисты просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер. После чего звонившего долго держат на линии, и в результате со счета жертвы списывается крупная сумма денег. При этом просьба может быть обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой, и так далее. Мошенники могут прислать жертве соответствующее SMS.

Как сообщало Накануне.RU, телефонное мошенничество стало одной из наиболее актуальных проблем в сфере безопасности как в России, так и за рубежом. С каждым годом количество таких звонков растет, вызывая серьезные опасения как у граждан, так и у правоохранительных органов.