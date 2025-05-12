Путин ввел бесплатные санаторные путевки для родственников раненых участников СВО

Родственникам раненых участников СВО будут выдавать бесплатные путевки в санатории для их сопровождения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бесплатная путевка для близких раненых бойцов СВО будет включать питание и размещение. Также должен быть обеспечен бесплатный проезд до места лечения/реабилитации и обратно. Льгота полагается родителям, супругам, совершеннолетним детям и внукам, дедушкам и бабушкам, братьям и сестрам воинов, но только одному из них по выбору военнослужащего и однократно после каждого случая увечья - травмы, ранения или контузии.

Указ будет действовать в период СВО и в течение полугода после ее окончания.