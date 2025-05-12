ЕС потратит 900 млн евро доходов от активов РФ на оружие для Киева

Евросоюз в ближайшие недели потратит 900 млн евро от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис, передает РИА Новости.

Также он заявил, что еще 1 миллиард евро будет инвестирован "в передовые разработки украинской оборонной промышленности", например, в производство БПЛА и ракет. Напомним, об этом на прошлой неделе объявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что разморозка Евросоюзом €210 млрд российских активов заставит Европу расплачиваться по выданным Киеву кредитам. Выдавая в прошлом году кредит Украине на сумму €50 млрд, Евросоюз и страны G7 использовали прибыль, полученную от замороженных активов по всему миру в размере около €260 млрд, напоминает FT.

Глава МИД Эстонии заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добьется разблокировки российских активов, то Будапешт заставит европейских налогоплательщиков еще больше платить за поддержку Украины.