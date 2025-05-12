12 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Чтобы не скрывали доходы. Минтруд разработал критерии трудовых отношений

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс РФ, выделив восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Ранее ведомство заявило, что работодатели подчас подменяют трудовые отношения самозанятостью. Это позволяет им платить меньше налогов, но работники остаются менее социально защищенными, не платят страховых взносов, а через 15-20 лет в России возникнет целая армия пожилых людей, которым придется платить социальную пенсию. Ее платят на пять лет позже страховой и она примерно в полтора раза меньше минимальной - сейчас это почти 9 тысяч. Также со временем самозанятых могут обязать платить страховые взносы.

Пока что Минтруд разработал дополнительные признаки трудовых отношений, о которых Накануне.RU уже писало. При этом критерии имеют весьма неопределенный характер. Например, в какой степени должна проявляться "стабильность отношений" или "подчиненность". Однако Роструд получит право обратиться в суд с требованием признать отношения трудовыми, если работодатель проигнорирует предписание инспекции и не сделает это сам, то есть не заключит вместо гражданско-правового договора трудовой.

Как говорит член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в России 10-12 миллионов человек состоят в неофициальных трудовых отношениях. Росстат в прошлом году оценивал эту цифру в 15 миллионов.

Роструд совместно с МВД в срок до 15 июля 2025 года должен провести "комплекс мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности граждан с нарушением порядка оформления трудовых отношений". За 2024 год Роструд выявил 830 тыс. человек, работающих неофициально, что на 4% больше, чем годом ранее.

Теги: минтруд, трудовые отношения, трудоустройство


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