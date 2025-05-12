Минобороны разработало законопроект об обязательной геномной регистрации военных

Во исполнение поручения президента РФ в Минобороны разработали законопроект об обязательной геномной регистрации военных. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект направлен на социальную защиту членов семей военных путем проведения обязательной государственной геномной регистрации граждан, поступающих на военную службу по контракту для участия в боевых действиях; добровольцев; сотрудников национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции; федеральных госслужащих - гражданских и органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ, направляемых для обеспечения выполнения боевых задач.

В пояснительной записке сказано, что любая обработка персональных данных (биологического материала и геномной информации) осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами о ФСБ, о внешней разведке, о госохране и др.

Геномная информация о зарегистрированных лицах будет хранится до достижения ими возраста 70 лет - предельного возраста граждан, пребывающих в запасе. Порядок проведения геномной регистрации будет определен Правительством РФ.

Ввести геномную регистрацию военных президента РФ призвала глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. По ее словам, нередко обращаются семьи и близкие без вести пропавших участников СВО, когда нужно потратить немало времени на их поиск. Геномная регистрация очень ускорит этот процесс.

Ранее отмечалось, что утечки этой информации за границу могут иметь критические последствия. Она должны быть жесточайшим образом защищена.