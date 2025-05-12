Паслер и Бастрыкин заинтересовались плачевным состоянием аллеи Славы в Невьянске

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер потребовал разобраться с плачевным состоянием аллеи Славы в Невьянске. Также на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фотографии аллеи Паслер опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. Он поручил своему заместителю Сергею Швиндту совместно с муниципалитетом выяснить и доложить, почему аллея не была обновлена к 80-летию Победы и когда это будет сделано.

"Недопустимо, чтобы памятные места, посвященные подвигам наших предков-победителей, содержались в неудовлетворительном состоянии", - заявил врио губернатора.

Вместе с тем Паслер признал, что Невьянск – не единственный город, который оказался не в полной мере подготовлен к Дню Победы. Какие еще муниципалитеты "отличились" в этом плане, он не уточнил.

Также состоянием аллеи Славы в Невьянске заинтересовался глава Следственного комитета РФ. Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.