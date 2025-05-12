12 Мая 2025
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Спорт Забайкальский край
Фото: t.me/zabdeputat

Уникальный турнир по национальной борьбе на призы законодателей Забайкалья станет международным

Единственный в России турнир по национальной борьбе на призы законодателей Забайкальского края может стать международным. Об этом стало известно по завершении состязаний, прошедших в в столице Агинского Бурятского округа - поселке Агинское.

Сенатор России Баир Жамсуев поблагодарил руководство и депутатов парламента за поддержку Всероссийского турнира по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» на призы Заксобрания Забайкалья.

(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

В 2025 году соревнования впервые прошли в статусе Всероссийских.

(2025)|Фото: t.me/zhamsuev_bair

"Спасибо руководству и депутатам Заксобрания края, Администрации Агинского Бурятского округа, Федерации спортивной борьбы Забайкальского края за поддержку и организацию турнира. Это уникальные соревнования, наверное, единственный турнир в России по национальному виду спорта на призы законодательного органа субъекта, - написал в своем телеграмм-канале Баир Жамсуев.

Почетными гостями турнира стали губернаторы Восточного и Хэнтэйского аймаков Монголии Ш. Ёл и Д. Аюрбунь. Как сообщил сегодня коллегам глава парламента Забайкалья Юрий Кон, с ними достигнута договоренность об участии в поединках в следующем году монгольских борцов. А это значит, что турнир получит международный статус.

Теги: турнир по национальной борьбе, бурятская борьба, законодатели забайкалья


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