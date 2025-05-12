Половина бюджетных мест в вузах будет распределяться через прямой госзаказ

Не менее половины бюджетных мест в вузах теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы будут закреплены нормативно.

Также более адресным и целевым станут кредиты на образование: "Со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности".