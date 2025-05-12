Полиция разыскивает жителя Новоуральска, открывшего стрельбу в Екатеринбурге

Полиция разыскивает жителя Новоуральска, открывшего сегодня ночью стрельбу во дворе дома №8 на улице Высоцкого. Об этом сообщает руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Ранее в сети появилось видео с камеры домофона дома по адресу: улица Высоцкого, 8. На нем двое пенсионеров стоят возле подъезда: один снимает на телефон и говорит второму поднять автомат и нажать на курок. Второй производит ряд выстрелов в воздух, после чего приятели, смеясь, заходят в дом.

Личность хулиганов была установлена. Оказалось, что к пенсионеру приехал его знакомый - ранее судимый 65-летний житель Новоуральска. Мужчины устроили застолье, которое решили разбавить своеобразным "фейерверком". Полиция уже изъяла оружие - оно оказалось небоевым.

"Из жилища, где он со знакомым распивал спиртное, мужчина спешно ретировался и сейчас разыскивается сыщиками уголовного розыска", - отметил полковник Горелых.