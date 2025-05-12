Опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу "Пермь – Екатеринбург"

В понедельник на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло ДТП с участием грузовика. Сейчас движение ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, реверсивное движение временно введено в сторону Перми на 341 км трассы в Первоуральском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Скания" с полуприцепом не учел скорость конкретным дорожным условиям и допустил опрокидывание грузовика. В результате машина перегородила дорогу.

Шофер доставлен в городскую больницу Екатеринбурга для оказания помощи. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. Надолго ли введены ограничения, в ГАИ пока не уточняют.

ОБНОВЛЕНО: в 13:41 в Госавтоинспекции сообщили, что движение транспорта восстановлено в полном объеме.