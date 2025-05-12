Глава Минсельхоза Якутии извинился перед ветеранами за недостойные подарки

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы.

"Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли", — приводит пресс-служба министерства слова Александрова.

Министр пообещал организовать служебную проверку. Также он сообщил, что ветеранам вручат другие подарочные наборы.

Ранее в СМИ появилась информация, что ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили в качестве подарка от местного минсельхоза прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку.

В 2024 году в Красноярском крае бывшие министр социальной политики региона и ее первый заместитель получили условные сроки за некачественные подарки ветеранам. В ходе аферы из бюджета региона было похищено 2,3 млн рублей.

В 2020 году чиновницы, которые в Крыму пришли в меховых шубах дарить ветеранам-блокадникам хлеб, написали заявления об увольнении по собственному желанию. Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей интернета. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.