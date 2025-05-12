Зеленский пытается сорвать мирный процесс, вызвав Путина в Турцию

Зеленский хочет специально прилететь в Стамбул, чтобы показать, что президент России Владимир Путин не прилетел. Тем самым он хочет возложить вину на Россию и выйти из переговорного процесса. На этом сходятся все эксперты.

Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что 15 мая он ждет Путина в Стамбуле. Так он отреагировал на призыв Путина возобновить с 15 мая переговоры там, где они были прерваны в 2022 году украинской стороной.

Политолог Сергей Марков уверен, что "Путин в этом цирке участвовать не будет", он пошлет на переговоры делегацию, потому что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена. И Зеленскому придется смириться с волей Путина.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что Зеленский понял, что его заброс в сторону России с 30-дневным перемирием был успешно парирован и даже получен обратный результат, поэтому теперь актер пытается переиграть ситуацию в свою пользу. Но у него ничего не получится, он пешка в чужих руках.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев полагает, что встреча с Путиным мола бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, но тот предпочитает выставлять условия, вместо того чтобы просто принять предложение о переговорах в Стамбуле.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорит, что заявление Зеленского - это ультиматум, который настораживает.

Украинские телеграм-каналы пишут, что предложение приехать в Стамбул и демонстративно ждать там Путина придумал глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Смысл в том, чтобы отказаться от мира под предлогом, что Путин не приехал. Однако не исключено, что и сам Зеленский не приедет, а его заявления - блеф.

Напомним, в 2019 году Зеленский играл в такой предвыборный пинг-понг с Петром Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), когда каждый вызывал куда-то своего оппонента. В конце концов он вызвал его на стадион, где с помощью своих актерских способностей выступил явно лучше. Но сейчас он своим указом сам запретил вести любые переговоры с Путиным. То есть Зеленский демонстрирует то ли необязательность соблюдения законодательства Украины, то ли незаконность этого указа.

К слову, американский телеканал NBC признает, заявление Путина демонстрирует его желание вести серьезные переговоры для достижения долгосрочного мира.