12 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале обнаружено 223 га заброшенных сельхозземель

Уральское управление Россельхознадзора обнаружило на территории Свердловской области 222,5 га сельхозземель, арендаторы и собственники которых допустили их зарастание. В том числе, 6 мая 2025 года было проведено пять выездных обследований земельных участков в Нижнесергинском районе, которые граничат с землями лесного фонда и землями населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, участки заросли сорной травой и древесной растительностью, а их собственники и арендаторы уже долгое время не используют территории для сельскохозяйственного производства. Это нарушает обязательные требования ст. ст. 13, 42 Земельного Кодекса РФ, ст. 8 ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".

"По результатам контрольных надзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ правообладателям земельных участков будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего земельного законодательства РФ", - сообщила пресс-служба, добавив, что в противном случае будут инициированы внеплановые проверки.

Напомним, что в аналогичном нарушении обвиняли и банк "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал по назначению сельхозземли, в итоге отданные под строительство мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе.

Теги: Россельхоззнадзор, сельхозземли, зарастание


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