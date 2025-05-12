Бухгалтер уральского завода отдала деньги мошенникам, решив заработать на инвестициях

Жительница уральского города Серов решила заработать на инвестициях и в итоге перевела свои деньги мошенникам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, около полугода назад бухгалтер одного из местных заводов увидела в популярном мессенджере рекламу, обещающую легкий доход через инвестиции. Долгое время она наблюдала за группой, а 30 апреля все же решилась и перешла по ссылке. В открывшемся чате появилась некая девушка, назвавшаяся "брокером", и сразу предложила внести 50 тысяч рублей.

Бухгалтер согласилась и перевела 65 тысяч на указанный номер. Вскоре ей сообщили, что "доход" составил более 530 тысяч рублей, но чтобы "вывести прибыль", нужно сначала "оплатить комиссию" – еще 117 тысяч. Она перевела и эту сумму. А когда "брокер" потребовала перевести еще около 70 тысяч, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас силовики проводят проверку.

Напомним, недавно жительница Нижнего Тагила лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь "записаться на диспансеризацию".