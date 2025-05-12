Китай и США смогли договориться о значительном снижении ввозных пошлин

Снижение тарифов на импорт между США и Китаем превысит 100%, сообщают источники, знакомые с ходом переговоров в Женеве. Сейчас ввозная пошлина на всё китайское в США составляет 145%, в Китае – на всё американское – 125%.

Накануне в Швейцарии завершился второй день переговоров между США и Китаем. Американская делегация заявила, что был достигнут "существенный прогресс" и, "возможно, разногласия были не такими уж большими".

Министр финансов США Скотт Бессент, возглавлявший делегацию США на переговорах в Женеве, заявил, что была достигнута "большая продуктивность".

Китайская делегация не дала немедленной оценки произошедшему, Пекин занял более взвешенную позицию относительно общего направления переговоров.