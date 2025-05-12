В Москве синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Московские синоптики продлили "оранжевый уровень опасности", введенный из-за заморозков. Он будет действовать минимум до вторника, 13 мая.

Метеорологи считают, что в столичном регионе в ночное и утреннее время в отдельных районах температура воздуха снизится до -1 градуса.

Накануне департамент транспорта столичной мэрии попросил водителей сменить на машинах летнюю резину обратно на зимнюю – из-за опасности гололеда в ближайшие дни. Либо просто не выезжать никуда на личном автомобиле и пользоваться городским автотранспортом.