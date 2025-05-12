Бывшего проректора УрГЭУ ждет суд за взятки от студентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело бывшего проректора Уральского государственного экономического университета. Его обвиняют в получении взяток от студентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об экс-проректоре – заведующем кафедрой информационных технологий и статистики УрГЭУ. По версии следствия, за ликвидацию задолженностей по учебе и проставление положительных оценок без присутствия на экзамене он получил от трех студентов взятки на общую сумму 68 тысяч рублей.

Как показало расследование, деньги обвиняемому переводились на его банковскую карту. Сейчас следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд уральской столицы.

Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого по делу о растрате. Вскоре он также предстанет перед судом.