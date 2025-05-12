Экспорт российской нефти вырос на фоне низких цен и ставок фрахта

В прошлом месяце перевалка нефти из России в портах восстановилась до показателей декабря 2024 г., то есть до 448 тыс. т в сутки. Относительно марта рост показателя составил 9,1%.

Поставки вернулись к уровню, предшествующему введению масштабных санкций США против нефтяного сектора РФ, в том числе в отношении более 180 танкеров. Ключевыми направлениями экспорта остаются Индия, Китай и Турция, где сохраняется стабильный спрос на российские сорта благодаря привлекательной цене, пишет "Ъ".

В апреле стало известно, что доходы России от продажи нефти снизились до самого низкого уровня середины 2023 г. Это произошло на фоне торговой войны между США и Китаем. За четыре недели, предшествовавшие 13 апреля, поставки нефти из всех российских портов упали до 3,13 млн баррелей в день — это самый низкий показатель с февраля. Валовая стоимость поставок сырой нефти сократилась на 6% ($80 млн), до $1,29 млрд в неделю. Это самый низкий показатель с июля 2023 г.