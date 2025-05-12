Следком возбудил дело после обрушения вышки нефтегазовой скважины в ЯНАО

Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту пожара и обрушения вышки нефтегазовой скважины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что 10 мая текущего года на территории Фестивального месторождения Пуровского района, работники предприятий "Харампурнефтегаз", "Везерфорд" и "Беларуснефть Сибирь" выполняли работы по обслуживанию скважины. Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате произошел пожар.

Трое работников получили травмы, вред здоровью оценивается как тяжкий.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые криминалистические и пожаро-технические экспертизы, изъята документация.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства следственного управления.