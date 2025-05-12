Волонтеры Алексея Вихарева прибрались в сквере 23-й больнице на Эльмаше

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева (депутат гордумы Екатеринбурга) провели субботник в сквере больницы №23 на Эльмаше. На территории в 6 га были убраны весь мусор и опавшая листва, благодаря чему пациенты медучреждения смогут наслаждаться отдыхом в чистом и красивом месте.

"Территория возле больницы – это большой сквер площадью 6 га. В нем ожидают приема и гуляют пациенты. Чтобы им было удобно, прошлой осенью установили 10 экоскамеек. В этот раз убедился, что они нужны, не пустуют", - рассказал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Субботник в этом сквере волонтеры депутата проводят по несколько раз в год: зимой вывозят снег, а в остальные времена года - собирают мусор и опавшую листву. Этот раз не стал исключением - активисты сформировали и вывезли около сотни мешков, кронировали деревья, а напоследок подмели пешеходные дорожки.

Депутат Алексей Вихарев также напомнил о голосовании за новую общественную территорию, которую в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" могут благоустроить в уральской столице уже в 2026 году. Для этого достаточно перейти по ссылке на сайт Госуслуг и отдать свое предпочтение одной из представленных территорий.