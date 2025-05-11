Заинтриговал: Трамп пообещал, что скоро выдаст очень важное сообщение

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пытается заинтриговать публику.

В своей социальной сети Truth Social он написал: "Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо выдавал". Чему именно будет посвящено сообщение – неизвестно. Но можно предположить, что речь пойдет о переговорах, которые Трамп сейчас пытается вести буквально со всем миром.

Например, это может быть сообщение о переговорах между Россией и Украиной, к которым Трамп старательно подталкивает Зеленского и Путина.

Или же речь может идти о прорыве в переговорах с Китаем по поводу пошлин – накануне были предварительные консультации, и их результат понравился главе Белого дома.